Захватчики банка в Грузии отпустили еще одного заложника

Захватчики Банка Грузии в Зугдиди, предположительно, освободили еще одного заложника. Об этом сообщила с места событий в среду, 21 октября, телекомпания «Мтавари архи».

По информации телекомпании, освобождена была одна из заложниц. Точное количество заложников в филиале банка не установлено.

Вооруженные преступники ворвались в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватили заложников из числа сотрудников и посетителей. Они потребовали $500 тыс. Изначально говорилось лишь об одном захватчике, однако после стало известно, что их двое.

По словам очевидцев, нападавшие велели сотрудникам и посетителям банка встать на колени. После этого они разрешили пожилым людям покинуть помещение. Захватчики вооружены автоматами и гранатами.