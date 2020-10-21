Строительство новой дороги началось в старом аэропорту в Брянске

В Советском районе Брянска начали возводить новую дорогу на территории старого аэропорта. Она должна соединить улицы Степную и Горбатова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, протяженность нового участка составит 250 м, а ширина — 8 м. Сейчас специалисты готовят котлован, после чего начнется отсыпка песка и устройство щебеночного основания, установка бордюров и асфальтирование, пишет интернет-газета «Брянские новости».

По данным дорожного управления, при укладке асфальта будут использоваться специальные добавки для работы в сухую погоду при низких температурах.

Завершить работы исполнитель должен до декабря. Стоимость контракта составила свыше 5 млн рублей.

В сентябре в Брянске открыли новую дорогу на Советской улице и движение по участку, соединяющему Советскую и Войстроченко.

В августе сообщалось, что в Советском районе Брянска проложили еще одну дорогу через старый аэропорт. Она идет по улице Горбатова до Войстроченко.