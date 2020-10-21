Суд отменил решение о продлении содержания Осиповой под стражей

Апелляционный суд США отменил распоряжение нижестоящего суда, которое продлевает содержание гражданки России Богданы Осиповой, обвиненной американскими властями в похищении собственного ребенка, под стражей. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

При этом вопреки информации СМИ апелляционный суд не принимал решения освободить россиянку.

Накануне адвокат Осиповой Джошуа Лотер заявил, что апелляционный суд в США одобрил прошение россиянки о скорейшем освобождении и приостановке процесса ее перевода в штат Канзас для оглашения повторного приговора.

6 июня федеральный окружной суд города Уичито приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы США, а также за вымогательство. С учетом времени, проведенного под стражей в ожидании приговора, срок был сокращен до пяти лет. Однако апелляционный суд снял с россиянки обвинения в вымогательстве и требования о погашении расходов ее экс-мужа на адвокатов. После этого дело направили в суд Уичито для вынесения нового приговора без учета этих статей.

В 2014 году Осипова, которая имеет российское и американское гражданство, забрала годовалую дочь из семьи экс-супруга в США, после чего ребенка объявили в розыск. В России женщина обратилась с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем. Суд оставил несовершеннолетних россиянке и определил их место жительства в РФ.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в Соединенные Штаты, ее задержали по обвинению в похищении собственного ребенка, так как по закону США дети, рожденные в браке с американцем, должны оставаться в этой стране.

8 июня бывший супруг предложил Осиповой разделить опеку над детьми. Сама россиянка, по его словам, против этого. Дети сейчас находятся в Калининграде под опекой ее родственницы-россиянки.