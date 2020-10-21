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В Южной Корее нашли дефекты в новых беспилотниках США

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Военные Южной Кореи подтвердили наличие дефектных деталей в двух из четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-4 Global Hawk, приобретенных в США. Об этом в среду, 21 октября, сообщает агентство Yonhap.

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По словам источника, в шасси одного самолета обнаружена утечка масла, а на другом выявлена проблема, связанная с датчиком системы управления.

В настоящее время военные республики проводят консультации с американской оборонной компанией Northrop Grumman, связанные с недостатками летательных аппаратов.

В 2011 году Южная Корея подписала сделку на сумму 965,9 млрд вон ($847 млн) по вводу в эксплуатацию четырех RQ-4 Block 30 Global Hawk.

Первый прибыл в Сеул в декабре прошлого года, еще три доставили в сентябре. В настоящее время непонятно, были ли неполадки у беспилотников до прибытия беспилотников заказчику.

Беспилотники Global Hawk используются в большинстве случаев для разведывательных полетов. Так, их неоднократно замечали у российских границ от Калининграда до Крыма. Базируются БПЛА на военных базах НАТО.

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