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Камеры на дорогах будут выявлять нарушителей масочного режима в Ростове

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Часть камер на дорогах в Ростове настроили на выявление нарушений масочного режима. Техника будет фиксировать отсутствие защитных средств у водителей общественного транспорта.

В городской администрации пояснили, что такие меры связаны с ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщает RostovGazeta.

Также в мэрии сообщили, что часть камер переносят в места концентрации ДТП. Заметив камеры, водители снижают скорость, таким образом вероятность аварий сокращается.

С начала года комплексы фиксации выявили 583 тыс. нарушений правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила около 400 млн рублей. Средства направляются в дорожный фонд региона.

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