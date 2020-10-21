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Ясень в Орловской области внесли в реестр старовозрастных деревьев России

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Ясень в усадебном парке музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области внесли в реестр старовозрастных деревьев России. Его возраст составляет не менее 170 лет.

Дерево растет возле конного двора на поляне, которую летом отвели под устройство открытой сцены. Высота ясеня составляет 25 м, а диаметр ствола достигает 1,64 м. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Ранее в реестр старых деревьев внесли дуб Тургенева. Согласно преданиям, дерево было посажено писателем, когда ему было 13 лет. Периодически дуб дает урожай желудей. В 1999 году из них вырастили саженцы, которые посадили у памятника Тургеневу в Мценске.

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