Во Франции двух школьников заподозрили в пособничестве террористу

Во Франции проводится расследование в отношении двух школьников, которые помогли террористу под Парижем опознать оскорбившего мусульман преподавателя. Об этом в среду, 21 октября, рассказал глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар.

Несовершеннолетних подозревают в «соучастии в убийстве, совершенном по террористическим мотивам», передает RTL.

Как отметил прокурор, в рамках дела были задержаны в общей сложности 16 человек, девять из них отпущены на свободу, включая трех из пяти задержанных несовершеннолетних.

«В отношении семи человек, в том числе двух несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет, сегодня ночью было решено начать судебное расследование в связи с соучастием в убийстве, совершенном в связи с террористической деятельностью», — пояснил прокурор.

Рикар отметил, что нападавший знал имя преподавателя, но не имел возможности опознать жертву.

«Это было возможно только при содействии учеников колледжа», — сказал он, добавив, что террорист предложил двум ученикам вознаграждение примерно в €300–350, и они помогли ему опознать учителя.

16 октября злоумышленник убил профессора истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в начале октября, говоря о свободе слова и мнений, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала девять человек.