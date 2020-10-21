Генпрокуратура Украины возбудила еще одно дело в отношении Порошенко

Генпрокуратура Украины возбудила новое дело о захвате государственной власти в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, а также еще девяти бывших представителей власти. Об этом в среду, 21 октября, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин сообщил в Facebook.

Он опубликовал копию выписки из Единого реестра досудебных расследований.

«Публикую документы о... начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти... (экс-депутата рады Давида) Жвании, Порошенко, (экс-секретаря СНБО Украины Александра) Турчинова, (экс-премьера Украины Арсения) Яценюка, (экс-председателя рады Андрея) Парубия, (экс-главы МИД Украины Павла) Климкина... и прочих персонажей рангом помельче», — написал парламентарий.

27 сентября сообщалось, что Генпрокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении Порошенко, передает RT. В материалах дела говорится, что Порошенко, будучи президентом Украины, вступил в сговор с чиновниками из министерства финансов страны и в 2017 году получил кредит в государственном Укрэксимбанке для завода «Кузница на Рыбальском» на сумму около $19 млн. В нынешнем году минфин выплатил по этому кредиту $3,6 млн, поскольку завод отказался его погашать.

11 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины возбудила против Порошенко 15 новых дел. Речь идет в том числе о госизмене и финансировании терроризма.