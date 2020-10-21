Прямой эфир

Генпрокуратура Украины возбудила еще одно дело в отношении Порошенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура Украины возбудила новое дело о захвате государственной власти в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, а также еще девяти бывших представителей власти. Об этом в среду, 21 октября, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин сообщил в Facebook.

Покрылись пленкой: на Украине снова cлили беседы Порошенко и Байдена
Американец крышевал Яценюка и требовал повысить тарифы

Он опубликовал копию выписки из Единого реестра досудебных расследований.

«Публикую документы о... начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти... (экс-депутата рады Давида) Жвании, Порошенко, (экс-секретаря СНБО Украины Александра) Турчинова, (экс-премьера Украины Арсения) Яценюка, (экс-председателя рады Андрея) Парубия, (экс-главы МИД Украины Павла) Климкина... и прочих персонажей рангом помельче», — написал парламентарий.

27 сентября сообщалось, что Генпрокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении Порошенко, передает RT. В материалах дела говорится, что Порошенко, будучи президентом Украины, вступил в сговор с чиновниками из министерства финансов страны и в 2017 году получил кредит в государственном Укрэксимбанке для завода «Кузница на Рыбальском» на сумму около $19 млн. В нынешнем году минфин выплатил по этому кредиту $3,6 млн, поскольку завод отказался его погашать.

11 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины возбудила против Порошенко 15 новых дел. Речь идет в том числе о госизмене и финансировании терроризма.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020