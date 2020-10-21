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Снижение уровня воды зафиксировали на Оке в Рязанской области

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Уровень воды снизился в Оке в районе села Половское в Рязанской области. Это не скажется на качестве водопроводной воды в регионе.

В муниципальном предприятии «Водоканал города Рязани» отметили, что на Борковской водопроводной станции уровень воды составляет 1,2 м, на Окской — 1,6 м. Данные показатели являются рабочими. Ограничения могут коснуться только забора воды, в таком случае «Водоканал» увеличит долю артезианской воды. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Еще летом специалисты расчистили акваторию Дядьковского затона от иловых отложений и углубили акваторию. Также были очищены конструкции водозабора. Такие меры были приняты для того, чтобы предотвратить снижение качества водопроводной воды.

Ранее сообщалось, что спад уровня воды наблюдается в реке Амур в Хабаровском крае. По данным за 19 октября, под воздействием паводка оставались 46 населенных пунктов.

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