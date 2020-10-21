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Мэра Янтарного в Калининградской области заподозрили в мошенничестве

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Мэра города Янтарный в Калининградской области заподозрили в мошенничестве на несколько миллионов рублей. Об этом в среду, 21 октября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, чиновника заподозрили в мошенничестве на несколько миллионов рублей. Другой информации не приводится, данных о возбуждении уголовного дела нет.

Накануне глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов, которого подозревают в хищении, ушел с должности. По данным следствия, Орлов вывел из казны района не менее 700 млн рублей.

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