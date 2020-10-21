Минфин уточнил перечень доходов для повышенной ставки НДФЛ

Перечень доходов, подпадающих под повышенный НДФЛ в 15%, уточнен по итогам обсуждения с парламентом и регионами. Об этом сообщает Министерство финансов России в среду, 21 октября.

Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о введении ставки НДФЛ 15% для доходов свыше 5 млн рублей внесены в правительство России.

Повышенную ставку НДФЛ предлагается не распространять на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховых выплат.

«Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов. Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат», — говорится в сообщении Минфина РФ.

В противном случае, отметили в министерстве, повышенный налог пришлось бы также платить людям с невысокими доходами, а это противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости.

К примеру, применять ставку НДФЛ 15% даже в тех случаях, когда годовой доход гражданина по месту работы не достигает 5 млн, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества он его превысил, было бы несправедливо, так как человек получает соответствующий уровень доходов не на постоянной основе.

Дополнительные поступления в размере 190 млрд рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023-й) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, отметили в Минфине.

21 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении в России ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Законопроект был инициирован правительством РФ и внесен в парламент в конце сентября.