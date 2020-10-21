Прямой эфир

Потерпевший катастрофу в Вологодской области вертолет подняли со дна реки

0
Выделить главное
вкл
выкл

Потерпевший катастрофу в Вологодской области вертолет подняли со дна реки. Об этом сообщает региональное МЧС. Поиски пропавших при крушении возобновили утром в среду. Семь водолазов обследуют дно реки Сухона. Поиски осложняет сильное течение. Найдено тело гендиректора компании «Дед Мороз» Олега Васильева, его опознала супруга.

Предположительно, на борту находились четыре человека. Также на месте крушения обнаружены документы президента фирмы «Аэросоюз» Сергея Мозера. По факту случившегося следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020