Потерпевший катастрофу в Вологодской области вертолет подняли со дна реки. Об этом сообщает региональное МЧС. Поиски пропавших при крушении возобновили утром в среду. Семь водолазов обследуют дно реки Сухона. Поиски осложняет сильное течение. Найдено тело гендиректора компании «Дед Мороз» Олега Васильева, его опознала супруга.

Предположительно, на борту находились четыре человека. Также на месте крушения обнаружены документы президента фирмы «Аэросоюз» Сергея Мозера. По факту случившегося следственный комитет России возбудил уголовное дело.