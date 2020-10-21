Конфронтацию США и Китая обсудили на заседании клуба «Валдай»

Конфронтация США и Китая стала одной из главных тем мировой повестки. Неудивительно, что конфликт привлекает внимание специалистов из различных сфер — политологов, экономистов, IT-экспертов. Один из главных вопросов — может ли торговая война перерасти в холодную? В среду американо-китайское противостояние обсудили на заседании клуба «Валдай».

Торговая война между Китаем и США развернется прежде всего в Азии, считают эксперты. И странам региона придется выбирать, с кем они — с Пекином или Вашингтоном.

Однако для России открываются стратегические перспективы, считают эксперты. Москва может использовать американо-китайское противостояние в своих интересах.