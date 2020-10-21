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Легковушка насмерть сбила молодого человека в Омской области

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В Седельниковском районе Омской области девушка за рулем «Нивы» допустила наезд на мужчину. Пешеход погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в ночь на 21 октября на автодороге Омск – Муромцево – Седельниково. По предварительным данным, 24-летняя водитель «Нивы» на 292-м км трассы сбила пешехода, который шел во встречном направлении по левой стороне проезжей части, пишет ИА «ОМСКРГЕИГОН».

В результате наезда пострадал 20-летний молодой человек. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.

19 октября сообщалось, что в Новосибирском районе иномарка врезалась в грузовик, после чего сбила девочку-подростка и женщину, которые стояли на противоположной от ДТП обочине дороги. Один из пешеходов погиб, еще три человека пострадали,

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