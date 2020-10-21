Дворник детсада с игрушечным пистолетом ограбил повара в Сибири

20 октября полицейские задержали в Усолье-Сибирском подозреваемого в совершении разбоя с применением похожего на пистолет предмета, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Преступник совершил нападение на 31-летнюю женщину, которая шла на работу в школу, где она трудится поваром. Злоумышленник подбежал к потерпевшей и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему сумку, смартфон, деньги и банковские карты. Женщина отдала все нападавшему, и он скрылся.

«Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенные по возможным предполагаемым путям следования нападавшего. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Женщина узнала в мужчине человека, напавшего на нее», – уточняется в сообщении.

Оказалось, что нападение на повара совершил 44-летний ранее не судимый местный житель, работающий дворником в детском саду. Он пошел на преступление, вооружившись игрушечным пистолетом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина помещен под стражу.

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