Прямой эфир

Суд попросили изъять у экс-главы Марий Эл имущество еще на 111 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура направила в суд новый иск об изъятии у обвиняемого во взяточничестве бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова имущества на сумму 111 млн рублей. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Две трети россиян считают взятки главной проблемой
Среди основных задач граждане называют экономический рост и повышение комфорта

Как сообщает ТАСС, Главным управлением по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры совместно с органами прокуратуры Республики Марий Эл была проведена дополнительная проверка. Были собраны сведения о наличии у Маркелова и подконтрольной ему организации нового имущества.

Речь идет о здании игрового развлекательного центра площадью 17,6 тыс. кв. м в Йошкар-Оле. По данным Генпрокуратуры, его стоимость превышает 111 млн рублей.

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом президента России Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности.

В частности, экс-главу Марий Эл обвиняли в получении взятки в размере 235 млн рублей и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

В марте 2018 года сообщалось, что против Маркелова возбудили новое уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По данным следствия, он распорядился о неправомерном зачислении 6 млн рублей заработной платы сотрудникам администрации республики.

В июне 2018 года стало известно об окончании следствия в отношении Маркелова, а также других фигурантов дела — экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой и гендиректора коммерческой структуры Натальи Кожановой. В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

В сентябре текущего года по требованию Генпрокуратуры Ленинский районный суд Ульяновска обратил в доход государства имущество Маркелова на сумму свыше 374 млн рублей. Среди изъятого в гособорот имущества Маркелова — недвижимость, автомобили и денежные средства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020