Суд попросили изъять у экс-главы Марий Эл имущество еще на 111 млн рублей

Генеральная прокуратура направила в суд новый иск об изъятии у обвиняемого во взяточничестве бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова имущества на сумму 111 млн рублей. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщает ТАСС, Главным управлением по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры совместно с органами прокуратуры Республики Марий Эл была проведена дополнительная проверка. Были собраны сведения о наличии у Маркелова и подконтрольной ему организации нового имущества.

Речь идет о здании игрового развлекательного центра площадью 17,6 тыс. кв. м в Йошкар-Оле. По данным Генпрокуратуры, его стоимость превышает 111 млн рублей.

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом президента России Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности.

В частности, экс-главу Марий Эл обвиняли в получении взятки в размере 235 млн рублей и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

В марте 2018 года сообщалось, что против Маркелова возбудили новое уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По данным следствия, он распорядился о неправомерном зачислении 6 млн рублей заработной платы сотрудникам администрации республики.

В июне 2018 года стало известно об окончании следствия в отношении Маркелова, а также других фигурантов дела — экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой и гендиректора коммерческой структуры Натальи Кожановой. В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

В сентябре текущего года по требованию Генпрокуратуры Ленинский районный суд Ульяновска обратил в доход государства имущество Маркелова на сумму свыше 374 млн рублей. Среди изъятого в гособорот имущества Маркелова — недвижимость, автомобили и денежные средства.