Мишустин рассказал о привлекательности экономической зоны в Арктике

Экономическая зона в Арктике должна стать привлекательной для инвесторов, в том числе и международных. Об этом в среду, 21 октября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Арктика сегодня становится приятным регионом для инвестирования. <…> Она должна стать привлекательным местом для бизнеса из совершенно разных отраслей и разного масштаба, привлечь в том числе и, почему бы и нет, зарубежных инвесторов», ― сказал он в ходе встречи с инвесторами Арктической зоны РФ.

Также глава российского кабмина подчеркнул, что в северных районах страны создана самая большая свободная экономическая зона.

Осенью 2019 года профильные министерства РФ разработали пять законопроектов для поддержки освоения Арктики. Предложения подготовлены специалистами Минэнерго, Минфина и Минвостокразвития.

В конце 2019 года сообщалось, что Минвостокразвития разработало новую систему прав недропользования в арктических и дальневосточных морях. Законопроектом предлагается создание государственной корпорации «Росшельф» по освоению континентального шельфа России в районах Арктики и Дальнего Востока.