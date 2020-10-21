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Вратаря «Краснодара» Сафонова сравнили с молодым Акинфеевым

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев сравнил голкипера футбольного клуба «Краснодар» Матвея Сафонова с молодым Игорем Акинфеевым. Губерниев также отметил, что ничья краснодарской команды с «Ренном» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов является заслугой 21-летнего вратаря.

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Сафонова признали лучшим игроком встречи «Ренн»–«Краснодар».

«Результата «Краснодар» добился на характере и на вратаре. Сафонов еще в прошлом сезоне созрел для того, чтобы быть номером один в сборной», — заявил Губерниев в интервью «Спрот-Экспресс» .

Комментатор подчеркнул, что молодой вратарь «необычайно психологически устойчив». Он является мастеровитым игроком.

«Он жаден до крепких соперников и не боится их. Такого вратаря со времен юного Акинфеева у нас в стране не было. Тренерский штаб обязан на грядущие матчи не просто его вызывать, а наигрывать основным вратарем», — сказал Губерниев.

Он добавил, что симпатизирует «Кранодару» и отметил, что команда может отбирать очки у самых разных соперников в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что вратарь российского футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов получил повреждение плеча в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном».

20 октября «Краснодар» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА провел встречу с французским «Ренном». Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счетом 1:1.

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