Мост через Чумыш в Алтайском крае открыли на год раньше срока

В Кытмановском районе Алтайского края на год раньше первоначального срока запустили движение транспорта по новому мосту через Чумыш. Стоимость его строительства составила 430 млн рублей.

«Мост стратегически важен для жителей и гостей региона, по нему проходит несколько школьных маршрутов, также он соединяет две части села и является выходом на Кемеровскую область», — прокомментировал глава регионального минтранса Александр Дементьев. Как передает altapress.ru, длина сооружения превышает 170 м, у переправы есть четыре пролета из металла и монолитные опоры.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае дорожники привели в порядок 1 км трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области. Ремонт выполнен по новой технологии. Она позволяет добиться гидрофобного основания дороги, то есть оно теперь будет набирать воды в разы меньше. Таким образом, трассы будут более долговечными.