Ученые объяснили повышенную агрессивность нового коронавируса

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 оказался более агрессивным, чем его предшественник SARS-CoV, из-за его метода воздействия на клетки организма. Соответствующие исследования ученых были опубликованы в журнале Science во вторник, 20 октября.

Так, две группы ученых, проводившие независимые исследования, установили, что спайковый белок нового коронавируса связывается не только с рецептором ACE2 для заражения клеток человека, а еще и с нейропилином-1. Именно это, по мнению экспертов, облегчает проникновение SARS-CoV-2 в организм, объясняя его заразность.

Авторы работ заметили у вируса небольшую последовательность аминокислот, схожую с последовательностью белков клеток человека, которая взаимодействует с нейропилином-1.

При этом оба коллектива ученых провели эксперименты по созданию противовирусного лечения коронавируса на основе ингибирования нейропилина-1. Во время лабораторного теста они отключили нейропилин-1 в клетках человека, что позволило снизить способность SARS-CoV-2 заражать их.

«В то время как истощение NRP1 (нейропилин-1. — Ред.) не влияло на связывание SARS-CoV-2 с поверхностью клеток Caco-2 , поглощение вируса было уменьшено вдвое в клетках с истощением NRP1 по сравнению с контрольными клетками после 30 мин интернализации. Таким образом, NRP1 усиливает проникновение и инфицирование SARS-CoV-2», — говорится в исследовании учеными нейропилина-1 как фактора заражения коронавирусом.

Ученые из второй исследовательской группы в своем материале смогли также объяснить потерю обоняния при COVID-19 влиянием SARS-CoV-2 на нейропилин-1. Так, эксперты провели вскрытие шести умерших от COVID-19 пациентов и обнаружили у пяти из них инфекцию обонятельного эпителия. Все инфицированные клетки показывали высокую экспрессию нейропилина-1.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer в мире на сегодняшний день зарегистрировано более 41,1 млн подтвержденных случаев коронавируса, скончались свыше 1,131 млн человек, выздоровели 30 671 723 пациента.