Центр «Вектор» начал разработку единой вакцины от гриппа и COVID-19

Научный центр «Вектор» в Новосибирской области ведет в разработку объединенной вакцины, которая защищает сразу и от гриппа, и от коронавируса. Об этом в среду, 21 октября, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре», — сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает «РИА Новости».

19 октября Максютов сообщал, что вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» показала стопроцентную защиту от тяжелого течения коронавируса, а также высокий иммунитет у животных и низших приматов, на которых проводились испытания.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

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