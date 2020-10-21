Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

В Чистополе (Республика Татарстан) проводится проверка по факту пожара в частном доме. Жертвами возгорания стали две женщины.

Пожар произошел рано утром. Огонь охватил всю площадь бревенчатого дома. На место прибыли сотрудники пожарной части, практически сразу они обнаружили тело погибшей женщины. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Спустя 40 минут после начала тушения было найдено тело второй женщины. Погибшие являются матерью и дочерью.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация бытовых электроприборов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии жертвами пожара в частном доме стали 71-летний мужчина и его 42-летний сын. Супруге хозяйки дома удалось покинуть горящие помещения. Предварительно сообщается, что причиной пожара стала неосторожность при курении.