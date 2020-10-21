Второй тест на коронавирус президента ФРГ оказался отрицательным

Результат второго теста на коронавирус президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера оказался отрицательным. Об этом 21 октября сообщил телеканал Welt со ссылкой на пресс-службу политика.

Отмечается, что Штайнмайер может остаться на карантине до 29 октября.

Ранее, 17 октября, стало известно, что Штайнмайер ушел на карантин, после того как у его охранника выявили коронавирус. На следующий день издание Bild сообщило, что результат первого экспресс-теста был отрицательным.

9 октября стало известно, что в Европе из-за пандемии ужесточают ограничения. В Чехии на две недели закрыли все кинотеатры и фитнес-центры. Кафе и рестораны работают только до 20:00 по местному времени, а сидеть за столиками можно максимум вчетвером.

В Италии, Германии и Бельгии планируют увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима до €1 тыс. Число новых случаев заболевания выросло почти на 90%. В Мадриде из-за распространения коронавирусной инфекции обстановку на улицах контролируют 7 тыс. гвардейцев.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 21 октября, в Германии выявлено 380 898 случаев заболевания COVID-19, умерли 9 955 человек, вылечились 298,3 тыс. человек.