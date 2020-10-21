Инфекционист рассказал о последствии тяжелого течения COVID-19

После COVID-19, перенесенного в тяжелой форме, могут остаться фиброзные изменения легочной ткани. Об этом 21 октября сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Возможно, что после перенесенного заболевания (в тяжелой форме. — Ред.) будут остаточные явления. Например, если был большой процент поражения легочной ткани, в этом случае могут остаться фиброзные изменения. Это нефункционирующая легочная ткань, это соединительная ткань, которая просто замещает функционирующую», — отметил Чуланов в разговоре с «РИА Новости».

На прошлой неделе группа бразильских ученых выяснила, что коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов в коре головного мозга и может вызывать проявление таких заболеваний, как шизофрения, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов 15 октября заявил, что сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с коронавирусной инфекцией увеличивают риск смерти в 12 раз.

В начале октября врач-инфекционист Валерий Безносенко рассказал о механизмах мультисистемного воспалительного синдрома MIS-A, который может быть связан с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

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