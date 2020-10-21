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Инфекционист рассказал о последствии тяжелого течения COVID-19

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После COVID-19, перенесенного в тяжелой форме, могут остаться фиброзные изменения легочной ткани. Об этом 21 октября сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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«Возможно, что после перенесенного заболевания (в тяжелой форме. — Ред.) будут остаточные явления. Например, если был большой процент поражения легочной ткани, в этом случае могут остаться фиброзные изменения. Это нефункционирующая легочная ткань, это соединительная ткань, которая просто замещает функционирующую», — отметил Чуланов в разговоре с «РИА Новости».

На прошлой неделе группа бразильских ученых выяснила, что коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов в коре головного мозга и может вызывать проявление таких заболеваний, как шизофрения, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов 15 октября заявил, что сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с коронавирусной инфекцией увеличивают риск смерти в 12 раз.

В начале октября врач-инфекционист Валерий Безносенко рассказал о механизмах мультисистемного воспалительного синдрома MIS-A, который может быть связан с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

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