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Регистрация на выборы в парламент Казахстана продлится с 10 ноября по 10 декабря

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Регистрация кандидатов на выборах в мажилис — нижнюю палату парламента — Казахстана, назначенных на 10 января 2021 года, продлится с 10 ноября по 10 декабря. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома республики Константин Петров на заседании комиссии в среду, 21 октября.

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«Регистрация партийных списков начинается за два месяца и заканчивается в 18 часов по местному времени за один месяц до выборов, то есть этап регистрации кандидатов продлится с 10 ноября до 18 часов 10 декабря текущего года», — приводит ТАСС его словам.

Петров добавил, что в 18:01 по местному времени 10 декабря стартует 29-дневный период предвыборной агитации. День тишины, когда предвыборная агитация не допускается, — 9 января.

«Согласно конституционному закону о выборах, Центризбиркому на подведение итогов выборов предусмотрено семь календарных дней», — рассказал он.

Ранее в среду президент Кахахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому выборы в нижнюю палату парламента пройдут 10 января.

За соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов будут следить ЦИК и Генпрокуратура страны.

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