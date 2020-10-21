Отпевание протоиерея Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя

Отпевание почетного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова пройдет в храме Христа Спасителя 23 октября. Об этом в среду, 21 октября, сообщил ТАСС источник в Московской патриархии.

По словам собеседника агентства, литургия начнется в 8:00, отпевание предварительно назначено на 10 утра. Отпевать будет митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), управляющий делами Московской патриархии, добавил источник.

В среду стало известно, что Смирнов скoнчался на 70-м гoду жизни. Как сообщил председатель комиссии священник Федор Лукьянов, он умер от хронической болезни.

В конце сентября стало известно, что Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии и причиной стало обострение хронического заболевания.

В мае протоиерей был госпитализирован с коронавирусом, однако уже в конце месяца после прохождения лечения священнослужителя выписали из больницы.

Протоиерей Дмитрий Смирнов родился 7 марта 1951 года в Москве. Он был основателем и лидером проекта «Отдельный дивизион» — православного движения, занимающегося защитой семейных ценностей, противодействием ювенальной юстиции и борьбой с абортами.