Три человека пострадали при столкновении автобуса и «КамАЗа» под Севском

В Севском районе Брянской области столкнулись пассажирский автобус и «КамАЗ». Пострадали водитель и две пассажирки общественного транспорта, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла во вторник, 20 октября, на трассе под Севском. По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса «ПАЗ» не уступил дорогу грузовику «КамАЗ», которым управлял 58-летний мужчина. Машины столкнулись, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате ДТП водитель автобуса получил ушибы ног. Также пострадали 46-летняя и 49-летняя пассажирки. У обеих врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы.

20 октября сообщалось, что семь человек пострадали в результате наезда троллейбуса на столб в городе Коврове Владимирской области.