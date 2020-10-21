В Москве безбилетница исколола иглой полицейского

Женщина, задержанная в Москве за безбилетный проезд, напала на сотрудника полиции. Об этом 21 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как уточняется, при задержании пассажирка вела себя агрессивно и сопротивлялась правоохранителям. Женщина вытащила из хиджаба иглу и исколола одного из полицейских.

По факту инцидента начата проверка.

По состоянию на июль, с начала года более 205 тыс. москвичей оштрафовали за проезд без билета и по чужой социальной карте.

Безбилетник должен заплатить 1 тыс. рублей, а за использование чужой социальной карты грозит штраф в 2,5 тыс. рублей.