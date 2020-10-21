В ряде городов Польши отменили новогодние торжества из-за COVID-19

Власти ряда городов Польши приняли решение отменить массовые празднования по случаю Нового года из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 21 октября, сообщается на сайте Польского культурного центра в Калининграде.

Об отмене празднований уже заявили власти Варшавы, Познани, Ченстоховы, Гданьска, Гдыни и других городов.

17 октября польская газета Wyborcza.pl со ссылкой на пресс-секретаря варшавской мэрии Каролину Галецкую поясняла, что такое решение было принято по нескольким причинам. В первую очередь массовые собрания людей способствуют распространению коронавируса. Кроме этого, праздник требует финансовых вложений, а пандемия нанесла урон польской экономике.

Отмечается, что ежегодно в Варшаве на Банковой площади в новогоднюю ночь проходил праздничный концерт с участием польских и мировых артистов.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что национальный стадион в Варшаве будет переоборудован под полевой госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Польские власти заявляли о готовности развернуть подобные полевые госпитали и в регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.