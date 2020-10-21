Курс доллара опустился до 77 рублей впервые с 13 октября

Курс доллара опустился до отметки 77 рублей первый раз с 13 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 21 октября.

Курс снизился на 0,45% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте опускался до 77 рублей.

В настоящее время (10:50 мск) доллар торгуется в районе 77,1 рубля.

Вместе с тем накануне исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в разговоре с «Известиями» предположил, что курс рубля составил 79–80 в паре с долларом и достигнет 93–94 рублей по отношению к евро.

На прошлой неделе глава Минпромторга России Денис Мантуров, напротив, заявил, что многие отечественные компании выигрывают от снижения курса рубля по отношению к доллару.

В то же время аналитик Марк Гойхман оценил как низкую вероятность падения рубля к минимумам 2014 года, пишет «Газета.ру».