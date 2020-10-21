Карантин по АЧС снимут на части территорий Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа по ликвидации очагов африканской чумы свиней (АЧС). Специалисты ветеринарной службы провели необходимые мероприятия по ликвидации очагов в южной части Хабаровска и в селе Болонь Амурского района. Документы о снятии карантина в ближайшее время подпишет врио губернатора Михаил Дегтярев.

Впрочем, некоторые ограничения сохранятся в этих районах на период от полугода до одного года. В частности, в пределах первой угрожаемой зоны, около 5 км от очага, нельзя заниматься свиноводством. В пределах второй зоны, до 8 км от очага, запрещены продажа свинины и завоз свиней с других территорий.

Сейчас в Хабаровском крае осталось два действующих очага — в городе Бикин и в селе Лесопильное. К концу недели здесь завершат дезинфекцию, после чего карантин также снимут.

15 октября карантин сняли в селе Свечино Хабаровскоюго района. Специалисты ветеринарной службы провели все мероприятия, необходимые для ликвидации очага заражения.

Как пишет ИА AmurMedia, новые очаги АЧС появляются в том числе и из-за начала сезона охоты, поскольку вирус передается с дикими кабанами.