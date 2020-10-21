Русский язык останется официальным в Киргизии. Об этом заявил исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров на встрече с российским послом Николаем Удовиченко в среду, 21 октября.

«И.о. президента, премьер-министр Киргизской Республики Садыр Жапаров заверил, что в соответствии с конституцией Киргизской Республики, русский язык останется официальным языком и его статус никто не намерен менять», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства этой страны.

Глава кабмина попросил Удовиченко увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан в киргизских селах.

Посол Москвы в Бишкеке заявил, что оба государства связывают «особенно близкие и теплые отношения». «Российская сторона заинтересована во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и продолжении языковой политики в Кыргызстане», — сказал глава дипмиссии.

Жапаров также отметил роль Москвы в стабилизации обстановки в Киргизии, включая «особую роль» спецпредставителя президента России Дмитрия Козака. Он добавил, что Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером.

Накануне глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев указал, что Россия сыграла важную роль в стабилизации политической обстановки в республике.

После выборов в киргизский парламент в начале октября в государстве начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

На фоне происходящего возглавлявший тогда Киргизию Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия президента переходят к спикеру парламента, но занимавший этот пост Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, поэтому полномочия перешли к Жапарову.

Повторные выборы в жогорку кенеш (парламент) Киргизии пройдут 20 декабря.