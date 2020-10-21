В США задержали стрелявшего по сторонникам Трампа жителя Мэриленда

Жителя американского Мэриленда арестовали и обвинили в нападении, после того как он выстрелил в двух сторонников президента США Дональда Трампа, когда те посигналили ему из машины. Об этом сообщает телеканал CBS News Baltimore.

По данным телеканала, инцидент произошел 17 октября, когда американец Нил Хоук со своим сыном посигналили из машины с большим баннером в поддержку Трампа своему соседу, вывешивавшему во дворе знак Black Lives Matter (BLM).

«Он наклонился. У него там было ружье, он вытащил его и прицелился. Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья», — рассказал Хоук.

По его словам, раньше он никогда не встречался со своим соседом.

Еще один сосед подтвердил телеканалу факт произошедшего. «Мы не видели момент, когда произошел выстрел. Мы слышали его, выстрел из дробовика невозможно перепутать ни с чем», — сказал он.

В результате стрельбы никто не пострадал. Подозреваемому — 50 лет. Полиция обнаружила у него дробовик 12-го калибра. Как отмечает CBS, стрелявшему может грозить до 100 лет тюремного заключения, но Хоук заявил, что не хочет для него подобного наказания. По данным телеканала, мужчине предъявили несколько обвинений в нападении и применении огнестрельного оружия.

Хоук, в которого стрелял сосед, связывает инцидент с тем, что «люди воспринимают политику слишком серьезно».

В начале октября в штате Огайо неизвестный выстрелил из окна автомобиля по другой машине во время демонстрации в поддержку американского лидера. В результате стрельбы никто не пострадал.

10 августа во время пресс-конференции Трампа у Белого дома произошла стрельба. Президенту пришлось прервать мероприятие.

В Секретной службе США заявили, что подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем он попытался что-то вытащить из-под одежды, из-за чего офицер произвел выстрел в мужчину. В конце августа СМИ сообщили, что мужчина, вероятно, был «вооружен» расческой.

В этом году пройдут выборы президента США. Они запланированы на 3 ноября.