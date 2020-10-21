Россияне назвали лучшие города страны для путешествий осенью

Россияне рассказали о том, какие города страны лучше всего подходят для путешествий осенью. Такие данные содержатся в результатах опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», с которым ознакомился RT.

Всего в опросе приняли участие 1,9 тыс. человек. За путешествие в Санкт-Петербург высказались 29% респондентов, Северная столица заняла первое место в рейтинге. На второй строчке — Москва, в столицу рекомендовали поехать 17% опрошенных. Тройку лидеров замыкает Казань, за которую высказались 13% участников опроса.

В пятерку популярных для осенних путешествий городов также вошли Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%). Затем идут Волгоград (5%), Новосибирск, Екатеринбург, Самара и Воронеж, за которые проголосовали по 3% участников.

16 октября сообщалось, что несмотря на пандемию, россияне активно бронируют туры и покупают билеты на новогодние праздники.

По данным онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», чуть более 76,1% покупок авиабилетов на зимние праздники по внутренним рейсам в этом году пришлось на сентябрь.