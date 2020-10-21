В МЧС дали советы по выбору огнетушителя для автомобиля

Во время пожара автомобиль может полностью выгореть в течение четырех-шести минут, на ликвидацию возгорания у водителя будет совсем мало времени, потому важно правильно выбрать огнетушитель. Об этом в среду, 21 октября, рассказали в пресс-службе московского ГУ МЧС России.

По словам экспертов, чаще всего водители озабочены частой сменой резины и ее стоимостью, но забывают о скорости выгорания автомобиля при возгорании.

Чаще всего причиной пожара в автомобиле может быть его неисправность и неосторожное обращение с огнем. В МЧС подчеркнули, что в каждой машине должен находиться огнетушитель в обязательном порядке. Оно должно быть безопасным для самого водителя. Лучшим спасатели назвали порошковый огнетушитель, отмечает «РИА Новости».

«Да, он может испачкать салон и даже кузов машины так, что отмыть бывает очень сложно, зато порошковые огнетушители максимально эффективны на дороге и требуют — это важно! — минимальных знаний о том, как же это устройство использовать», — рассказали в МЧС.

В ведомстве пояснили, что допустимо использовать кислотные огнетушители, но в них предусмотрен полный разворот раструба устройства, также их необходимо фиксировать, а ликвидировать начинающееся возгорание, направив струю в небольшую щель, нельзя. Также есть риск получения ожогов охлажденной до -75 градусов пеной, отмечает телеканал «360». Такие ожоги неприятны, но также опасно вдыхать токсические вещества, которые содержатся в углекислой смеси, которая выбрасывается из такого огнетушителя напором из раструба.

Спасатели добавили, что в легковом автомобиле должен быть огнетушитель массой от 2 кг. Во внедорожнике — от 3 кг, в микроавтобусе и грузовиках — от 5 кг.

В МЧС отметили, что если в салоне ощущается запах бензина или гари, из-под капота или приборной панели виден слабенький дымок или под автомобилем имеются пятна от технической жидкости, то выезжать на такой машине на дорогу нельзя, сообщает телеканал «Звезда». Если возгорание произошло, следует немедленно остановиться и покинуть машину. В случае если из-под капота идет дым, не следует открывать его резко и полностью, иначе огонь начнет «питаться» свежим воздухом и разгораться. В приоткрытый капот следует направить раструб огнетушителя к месту предполагаемого возгорания. После тушения можно накрыть капот тканью, чтобы избежать повторного возгорания.

В МЧС подчеркнули, что если возгорание произошло в районе бензобака, то тушить пожар самостоятельно нельзя. Нужно отойти на 10–15 м от автомобиля и вызвать пожарных.