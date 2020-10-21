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Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса

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Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук перечисли четыре условия для достижения мира на юго-востоке страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

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По словам политика, необходимо принять законы о реинтеграции региона.

«Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал Кравчук.

Он добавил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины комплексный, и он должен состоять из четырех компонентов. Речь идет о прекращении военных действий, проведении выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формировании там исполнительной власти, а также принятии пакета экономических законов.

Ранее, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Глава государства уточнил, что среди них будет также закон об амнистии.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

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