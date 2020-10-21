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Пригожин выразил соболезнования в связи с кончиной Ирины Скобцевой

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН во вторник, 20 октября, выразил соболезнования Федору Бондарчуку и другим родственникам актрисы Ирины Скобцевой.

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«Мне хочется выразить соболезнования ее близким, Федору Бондарчуку, детям, внукам и всем родственникам. Светлая память. Всегда грустно, когда семью покидают близкие люди. <…> Страшно, когда уходят из жизни такие знаковые фигуры, которые являются олицетворением нашей культуры», — сказал продюсер.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла 20 октября в возрасте 93 лет. Скончалась актриса в годовщину смерти своего мужа — режиссера Сергея Бондарчука. Прощание пройдет 22 октября в 14:00 в Москве на Новодевичьем кладбище.

Свои соболезнования Федору Бондарчуку в связи со смертью Ирины Скобцевой ранее выразил президент России Владимир Путин, а также мэр столицы Сергей Собянин, который отметил, что актриса подарила «созвездие незабываемых женских образов нескольким поколениям зрителей». По его словам, большой педагогический талант Скобцевой снискали ей любовь и уважение со стороны многочисленных учеников, пишет RT.

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