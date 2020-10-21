Журналисты заявили о наличии у Трампа счета в китайском банке

Согласно налоговым отчетам президента США Дональда Трампа, у американского лидера есть банковский счет в Китае. Об этом во вторник, 20 октября, написала газета The New York Times.

По информации издания, счет контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила $188 тыс. в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год.

Кроме того, у президента есть еще два зарубежных счета — в Великобритании и Ирландии.

Газета отмечает, что счета Трампа в иностранных банках оформлены на юридических лиц, поэтому они не фигурируют в публичных финансовых отчетностях главы Белого дома. Налоговые отчеты не содержат подробных сведений о том, какие суммы могли пройти через зарубежные счета Трампа.

Открытие счета в китайском банке юрист Trump Organization Алан Гартен объяснил тем, что компания собиралась вести бизнес в КНР и платить местные налоги. Он уточнил, что счет был открыт после того, как фирма открыла офис в Китае «для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии». По словам Гартена, никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис оставался бездействующим.

В конце сентября The New York Times со ссылкой на налоговые декларации писала, что Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога и такую же сумму в 2017 году.