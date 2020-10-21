В США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ

Власти США уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Об этом со ссылкой на источник сообщил портал BuzzFeed.

По информации издания, решение было обусловлено несколькими причинами, среди которых разница в напряжении между американскими и российскими электросетями, а также санкции в отношении компании-производителя.

Кроме того, в качестве мотивов были использованы упоминания о пожарах в российских больницах, причинами которых могли стать аппараты ИВЛ. При этом сами аппараты ни разу не использовали, с момента получения их держали в резерве.

Информацию позднее подтвердили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США, заявив, что российские ИВЛ были уничтожены в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов.

Также в ведомстве добавили, что в результате выравнивания кривой случаев заражений коронавирусной инфекцией данные аппараты были не нужны, однако некоторое время держались в резерве на случай ухудшения ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Речь идет о том, как Россия оказала помощь Соединенным Штатам в борьбе с пандемией коронавируса. Так, в марте в США были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты.

По данным российского МИДа, одну половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Позднее, 19 мая, в РФПИ сообщили, что фонд полностью оплатил груз с медоборудованием для США.