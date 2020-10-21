В Подмосковье стало больше зооволонтеров

Председатель правления Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова на «Радио 1» рассказала, что в регионе выросло количество волонтеров, которые помогают бездомным животным.

Рубцова отметила, что волонтеры и неравнодушные граждане стали чаще приезжать в приюты, помогать им, забирают животных домой, возят их в ветеринарные клиники.

По ее словам, жители Подмосковья стали ответственнее относиться к домашним питомцам, у них растет понимание того, что животное — это не игрушка, пишет НСН.

Директор приюта «Зоозащита-плюс» города Серпухов Елена Дядюк также подтвердила увеличение числа волонтеров. Между тем она отметила, что волонтеров на всех не хватает, поэтому нужно продолжать работу, чтобы появлялось меньше бездомных животных. Она также призвала решить проблему приютов: у многих из них нет юридического статуса и прав на землю. Дядюк уточнила, что в приютах животных стерилизуют, прививают, кормят и лечат, пишет РИАМО.

В августе сообщалось, что на строительство самого дешевого типового приюта для животных необходимо 10 млн рублей, а с центром стерилизации — до 25 млн.