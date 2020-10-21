Кандидатуру Барретт в Верховный суд поддержали более 50% американцев

Кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт, предложенную президентом США Дональдом Трампом на должность члена Верховного суда, поддерживают чуть больше половины американцев. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Gallup, опубликованные во вторник, 20 октября.

Результаты соцопроса, проведенного с 30 сентября по 15 октября, показали, что 51% респондентов одобряет кандидатуру Барретт. Против высказались 46% опрошенных. Не определились 3%.

Голосование по ее кандидатуре пройдет в сенате конгресса США 26 октября, об этом во вторник объявил лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

29 сентября Трамп официально внес на рассмотрение сената кандидатуру Барретт на должность члена верховного суда страны вместо умершей Рут Бейдер Гинзбург.

В случае утверждения назначенного Трампом преемника судьи число назначенцев в инстанции, принадлежащих к Республиканской партии, увеличится до шести из девяти судей.

В Демократической партии считают, что могут повлиять на этот процесс и не допустить назначения, отмечала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Американский президент объявил о решении выдвинуть кандидатом на должность члена ВС США судью апелляционного суда седьмого округа Барретт 27 сентября. В тот же день кандидат в президенты США от демократов Джо Байден попросил сенат не утверждать до выборов президента ее кандидатуру.

Барретт придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и критикует утвержденную бывшим президентом США Бараком Обамой реформу здравоохранения. Ей 48 лет, и в случае назначения она станет самой молодой судьей в Верховном суде страны.

По данным агентства Bloomberg, ее выдвижение поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в некоторых штатах, наиболее важных с точки зрения исхода выборов.