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Очередные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана пройдут в январе

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Очередные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана пройдут 10 января 2021 года. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев в среду, 21 октября.

Отмечается, что у всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, а также совершенствование партийной инфраструктуры.

Президент добавил, что за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов будут следить Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура, пишет ТАСС.

Также Токаев напомнил, что до начала новой избирательной кампании в стране были предприняты меры по политической модернизации, расширению гражданского участия в общественно-политической жизни республики и развитию многопартийности.

7 октября сообщалось, что премьер-министр Казахстана Аскар Мамин планирует посетить Россию, а также встретиться с российским премьером Михаилом Мишустиным.

16 сентября Мишустин и Мамин общались по телефону. Они обсудили вопросы российско-казахского торгово-экономического сотрудничества и интеграции в рамках Евразийского экономического союза, а также затронули график предстоящих контактов по межправительственной линии.

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