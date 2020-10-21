В Роспотребнадзоре рассказали об эффективном режиме дня школьников

Роспотребнадзор напомнил о важности режима дня в повседневной жизни школьника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам специалистов, режим дня дисциплинирует ученика, помогает быть собранным, что особенно актуально при дистанционном обучении. Если режим дня правильно организован, это предотвращает раздражительность, возбудимость, но сохраняет трудоспособность в течение дня.

«Если вы заметили, что ваш ребенок сильно устает, к концу дня становится вялым и нервным, а успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и негативные симптомы, скорее всего, исчезнут», — цитирует экспертов РИАМО.

В Роспотребнадзоре уточнили, что примерная норма сна для учащихся 1-4 классов составляет 10-10,5 часа, 5-7 классов — 10,5 часа, 6-9 классов — 9-9,5 часа, а 10-11 классов — 8-9 часов. Первоклассникам рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до двух часов.

Чтобы избежать проблем с засыпанием, необходимо соблюдать ряд правил: ребенок должен ложиться спать и вставать в одно и то же время, сдвигать привычные часы сна не следует даже временно. Также нужно огранить эмоциональные нагрузки (просмотр фильмов, шумные игры) после 19:00. Также школьнику следует сформировать собственные полезные привычки перед сном: вечерний душ или ванна, чтение, прогулка.

Как отмечают эксперты, кровать школьника должна быть ровной и не провисающей, с невысокой подушкой, а комнату перед сном нужно хорошо проветрить.

Помимо этого, важно правильно организовать рабочее место школьника. Лучше всего, если дневной свет будет падать на рабочий стол слева, а если ребенок левша, то справа. Искусственное освещение можно наладить по тому же принципу, однако свет настольной лампы не должен бить в глаза. Избежать этого можно при помощи специального защитного козырька и абажура. Ноги ребенка при правильной посадке должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставе. Стул должен иметь невысокую спинку, а контроль соответствия мебели росту важно проводить не реже двух раз в год, отмечает телеканал «360».

Важной частью режима дня является и питание, поскольку от него зависит развитие молодого организма. Во время пандемии лучше свести к минимуму посещение магазинов, а вместо этого запастись продуктами длительного хранения. Специалисты также советуют сократить в детском рационе количество молочных продуктов с большим содержанием жиров, например, плавленых сыров, поскольку у них долгий срок хранения. Такие продукты не обеспечивают ребенка кальцием и витамином D, в отличие от натуральных.​

1 сентября в Роспотребнадзоре рассказали детям о профилактике заболеваний в школе. Речь шла о необходимости иметь при себе антисептические салфетки, чтобы обрабатывать руки и рабочее место. Также детям напомнили о частых процедурах измерения температуры тела и важных правилах гигиены. Кроме того, школьникам посоветовали почаще делать физкультразминку.