Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование Международной космической станцией (МКС) от американца Кристофера Кэссиди во вторник, 20 октября. Трансляция церемонии велась на сайте американского космического агентства NASA.

Отмечается, что Кэссиди передал россиянину символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии экипажа из шести человек.

Кристофер Кэссиди вместе с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером возвращается со станции на Землю на корабле «Союз МС-16» 22 октября.