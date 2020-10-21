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Роспотребнадзор предупредил о подрывающем защиту от COVID-19 факторе

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Защита организма от инфекций, в том числе от коронавируса, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В ведомстве призвали следить за соблюдением температурного режима в помещениях, а также уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности отопительного и нагревательного оборудования.

Так, в игровых комнатах младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21–23 градуса, в спальнях детских садов — 19–20 градусов, в школьных классах — от 18 до 24 градусов. Кроме того, в палатах лечебно-профилактических учреждений температура должна составлять 20–26 градусов.

При несоблюдении гигиенических нормативов Роспотребнадзор напомнил гражданам о праве направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам для проведения специалистами необходимых мероприятий по измерению параметров микроклимата и принятию необходимых административных мер в случае нарушений.

29 сентября эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев заявил, что при использовании обогревателей важно поддерживать в жилище нужный температурный режим. При этом эксперт указал на необходимость использовать дома увлажнители воздуха, потому что обогреватели его сушат. По его словам, из-за сухости в помещении возможно возникновение аллергии, а также неприятных ощущений в носу или на коже.

Ранее в ряде регионов начался отопительный сезон. Так, 28 сентября подачу тепла в жилые дома начали в Москве, Брянске, Рязани и Пскове, 24 сентября — в Тюмени. С 22 сентября отопление начали давать в Томске, Омске и Барнауле.

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