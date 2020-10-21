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Российский адмирал оценил опасность новых военно-морских баз на Украине

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Бывший командующий Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов назвал «политиканством» планы Киева по строительству новых военно-морских баз на Черном море.

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Ранее, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет строительство двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

«Это политиканство, потому что строительство настоящей базы — против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться — одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже. Никакой опасности для России они не несут», — заявил адмирал в беседе с НСН.

Касатонов выразил мнение, что после завершения строительства украинские базы будут невостребованными, в том числе и для НАТО и Турции, которые не станут размещать там свои военные силы.

Ранее в среду депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко рассказал в беседе с «Известиями», что если на побережье Черного моря с украинской стороны и появятся военные базы, то строить их будет точно не Украина.

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