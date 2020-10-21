Прямой эфир

«Газпром» не смог стать единым куратором газификации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» вряд ли сможет получить право стать единым оператором программы газификации России, несмотря на то, что с таким предложением глава компании Алексей Миллер выступил на сентябрьской встрече с президентом. Это следует из предложений по внедрению в стране социально ориентированной и экономически эффективной модели газификации, которые в рамках поручений главы государства были подготовлены Минэнерго.

Спрос на минус: стоит ли ждать отрицательных цен на газ в Европе
Аналитики прогнозируют переизбыток предложения голубого топлива на рынке ЕС в будущем году

Ответственным министерство предлагает назначать газораспределительную организацию (ГРО), принадлежащую собственникам Единой системы газоснабжения — либо «Газпрому», либо доминирующей в регионе ГРО. В итоге в разных регионах оператором смогут стать разные компании. По словам собеседников «Известий», причина такого решения кроется в источниках финансирования программы, в том числе и в спецнадбавке на тариф по транспортировке газа.

Подготовить предложения по новой социально ориентированной модели газификации страны Владимир Путин поручил правительству в конце мая. Минэнерго отправило в кабмин свой доклад по этому вопросу в начале октября, рассказал «Известиям» источник в министерстве. По его словам, документ предлагает внести изменение в Федеральный закон № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации» и четко закрепить в нем определение, статус, права и обязанности «единого регионального оператора газификации».

Таким оператором, по задумке Минэнерго, должна стать организация, аффилированная с собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ), и/или газораспределительная организация, занимающая в регионе доминирующее положение, уточнил источник. Информацию о внесенном предложении подтвердил «Известиям» и замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, инициатива повысит эффективность реализации региональных программ газификации, в том числе в части использования средств для их финансирования.

Получается, что в случае одобрения предложений Минэнерго у разных регионов может появиться свой оператор. Например, за Московскую область будет отвечать «Мособлгаз». А вот в Бурятии, где магистрального газа нет, ответственным станет один из операторов газификации альтернативными инструментами (в частности, СУГ — сжиженным газом), то есть организаций, которые владеют сетями с газгольдерами.

Таким образом, «Газпром» не будет единым оператором газификации всей страны, как предложил Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным в середине сентября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Монополевые работы: «Газпром» не смог стать единым куратором газификации

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020