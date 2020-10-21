«Газпром» не смог стать единым куратором газификации

«Газпром» вряд ли сможет получить право стать единым оператором программы газификации России, несмотря на то, что с таким предложением глава компании Алексей Миллер выступил на сентябрьской встрече с президентом. Это следует из предложений по внедрению в стране социально ориентированной и экономически эффективной модели газификации, которые в рамках поручений главы государства были подготовлены Минэнерго.

Ответственным министерство предлагает назначать газораспределительную организацию (ГРО), принадлежащую собственникам Единой системы газоснабжения — либо «Газпрому», либо доминирующей в регионе ГРО. В итоге в разных регионах оператором смогут стать разные компании. По словам собеседников «Известий», причина такого решения кроется в источниках финансирования программы, в том числе и в спецнадбавке на тариф по транспортировке газа.

Подготовить предложения по новой социально ориентированной модели газификации страны Владимир Путин поручил правительству в конце мая. Минэнерго отправило в кабмин свой доклад по этому вопросу в начале октября, рассказал «Известиям» источник в министерстве. По его словам, документ предлагает внести изменение в Федеральный закон № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации» и четко закрепить в нем определение, статус, права и обязанности «единого регионального оператора газификации».

Таким оператором, по задумке Минэнерго, должна стать организация, аффилированная с собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ), и/или газораспределительная организация, занимающая в регионе доминирующее положение, уточнил источник. Информацию о внесенном предложении подтвердил «Известиям» и замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, инициатива повысит эффективность реализации региональных программ газификации, в том числе в части использования средств для их финансирования.

Получается, что в случае одобрения предложений Минэнерго у разных регионов может появиться свой оператор. Например, за Московскую область будет отвечать «Мособлгаз». А вот в Бурятии, где магистрального газа нет, ответственным станет один из операторов газификации альтернативными инструментами (в частности, СУГ — сжиженным газом), то есть организаций, которые владеют сетями с газгольдерами.

Таким образом, «Газпром» не будет единым оператором газификации всей страны, как предложил Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным в середине сентября.

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