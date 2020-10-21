Прямой эфир

Врач назвала самые необходимые лекарства во время пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт Людмила Лапа назвала типы лекарств, которые необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии. Об этом специалист рассказала в комментарии телеканалу «Звезда».

Тaк, пo еe слoвам, дoма всeгда дoлжны быть жарoпонижающие лeкарства. Пoмимо этoго, тeрапевт пoсоветовала хрaнить в аптeчке антибиоитики, в частнoсти — макролиды, пoскольку oни бoлее безoпасны.

Также врач посоветовала запастить противовирусными средствами, укрепляющими иммунитет препаратами и лекарствами на основе лактобактерий и бифидобактерий.

При этом она подчеркнула, что главное в случае плохого самочувствия — обратиться к медикам.

Ранее, 20 октября, в Роспотребнадзоре напомнили, что прием антибиотиков в первые дни заболевания гриппом не поможет справиться с вирусом, а только ослабит иммунитет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020