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Демократы в конгрессе США назвали полумерой решение по ДСНВ

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Старший демократ в комитете по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес приветствовал решение американской администрации о готовности окончательно оформить соглашение по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), но назвал данный шаг полумерой.

По его словам, такой подход не поможет решить жизненно важные проблемы контроля над вооружениями, которые стоят перед Соединенными Штатами на сегодняшний день, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

Ранее 20 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что США готовы встретиться с представителями России, чтобы финализировать соглашение по продлению ДСНВ.

Ожидается, что во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проинформирует страны НАТО о статусе переговоров с РФ.

Во вторник МИД РФ заявил о готовности России в случае продления ДСНВ на год вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

РФ настаивает на продлении соглашения, но США выдвигают ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.

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