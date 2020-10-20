Глава МВД Франции намерен посетить РФ для встречи с российским коллегой

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен планирует посетить Россию в конце недели для встречи с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Об этом со ссылкой на французский телеканал BFM сообщил ТАСС.

По словам министра, он попросил согласия президента Франции Эммануэля Макрона на данную поездку. При этом Дарманен добавил, что времени не так много и он пока не знает, сможет ли Колокольцев его принять.

Он отметил, что рассчитывает обсудить вопрос возможного возвращения радикализированных лиц — выходцев из России.

Накануне Дарманен потребовал закрыть мечеть в городе Пантен, распространившую в Facebook видео с критикой убитого учителя. В соцсети был размещен ролик, на котором отец одной из учениц лицея критиковал действия педагога.

В минувшую пятницу злоумышленник убил профессора истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно за то, что педагог в начале октября, говоря о свободе слова и мнений, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала девять человек.

20 октября Эммануэль Макрон во время выступления в департаменте Сен-Сен-Дени заявил, что Франция усилит борьбу с радикализацией в стране после убийства учителя истории Самюэля Пати.