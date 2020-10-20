Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Глава МВД Франции намерен посетить РФ для встречи с российским коллегой
Мир
В минобороны Армении заявили о безуспешных попытках наступления Азербайджана
Мир
Вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис умер в возрасте 63 лет
Мир
Резолюцию о признании независимости Карабаха внесли в Палату представителей США
Спорт
«Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Глава МВД Франции намерен посетить РФ для встречи с российским коллегой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен планирует посетить Россию в конце недели для встречи с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Об этом со ссылкой на французский телеканал BFM сообщил ТАСС.

По словам министра, он попросил согласия президента Франции Эммануэля Макрона на данную поездку. При этом Дарманен добавил, что времени не так много и он пока не знает, сможет ли Колокольцев его принять.

Он отметил, что рассчитывает обсудить вопрос возможного возвращения радикализированных лиц — выходцев из России.

Накануне Дарманен потребовал закрыть мечеть в городе Пантен, распространившую в Facebook видео с критикой убитого учителя. В соцсети был размещен ролик, на котором отец одной из учениц лицея критиковал действия педагога.

В минувшую пятницу злоумышленник убил профессора истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно за то, что педагог в начале октября, говоря о свободе слова и мнений, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала девять человек.

20 октября Эммануэль Макрон во время выступления в департаменте Сен-Сен-Дени заявил, что Франция усилит борьбу с радикализацией в стране после убийства учителя истории Самюэля Пати.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020